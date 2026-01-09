Milano decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta

A Milano, piazza Duca d’Aosta è stata temporaneamente occupata da numerosi trattori in segno di protesta contro il trattato Mercosur. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle possibili implicazioni dell’accordo commerciale. La manifestazione si inserisce nel più ampio dibattito sui rapporti economici internazionali e sulle ricadute per il settore agricolo e industriale italiano.

Mercosur, a Milano trattori in piazza Duca d'Aosta con lo slogan 'Difendiamo il Made in Italy' - (LaPresse) Alcune migliaia di agricoltori e allevatori, a bordo di un centinaio di trattori, provenienti da tutta Italia, hanno invaso piazza ... stream24.ilsole24ore.com

BCL, 8 gennaio Politecnico di Milano, utili per decine di milioni di euro, vorrebbe ambire a diventare tra le migliori università europee e poi in biblioteca bisogna stare con giubbotto e cappello di lana, ma io dico capisco che degli studenti non ve ne freghi assol - facebook.com facebook

Accade a Milano, a pochi giorni da Natale. Mentre nel centro della città brillano luminarie e vetrine scintillanti, a pochi chilometri di distanza, in periferia a Baggio, decine di famiglie – anche con bambini piccoli e persone vulnerabili – vengono sfrattate con la fo x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.