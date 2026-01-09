Milano decine di trattori invadono piazza Duca d’Aosta
A Milano, piazza Duca d’Aosta è stata temporaneamente occupata da numerosi trattori in segno di protesta contro il trattato Mercosur. L’evento mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle possibili implicazioni dell’accordo commerciale. La manifestazione si inserisce nel più ampio dibattito sui rapporti economici internazionali e sulle ricadute per il settore agricolo e industriale italiano.
(Adnkronos) – Decine di trattori stanno invadendo piazza Duca d’Aosta, a Milano, per dire ‘no’ al trattato Mercosur. Gli agricoltori si sono dati appuntamento nel piazzale che ospita la sede del Consiglio regionale della Lombardia, di fronte alla Stazione Centrale, suonando i clacson e sventolando bandiere tricolori. Ad organizzare la manifestazione il movimento Riscatto agricolo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Domani i trattori in piazza a Milano. Torna in bilico il sì al Mercosur
Mercosur, alla vigilia del voto sull'accordo proteste dei trattori a Parigi e in Grecia. Agricoltori italiani in piazza a Milano venerdì
