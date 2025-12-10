Arturo Brachetti al Politeama Genovese con Solo the Legend of quick-change
Arturo Brachetti torna in scena al Politeama Genovese con il suo spettacolo “Solo, the Legend of quick-change”. Dopo il successo in Europa, con oltre 450.000 spettatori e numerosi sold out, l’artista ripropone il suo coinvolgente one man show, confermando il suo talento straordinario nel quick-change e nell’arte dell’illusionismo.
Dopo le trionfali stagioni in Europa (450.000 spettatori in quattro stagioni in quasi 400 repliche, innumerevoli sold out e standing ovation) ritorna sui palcoscenici europei Arturo Brachetti nel suo coinvolgente one man show “SOLO, the Legend of quick-change”. Appuntamento al Politeama Genovese. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Al Politeama Genovese “Lunga vita agli alberi” con Giovanni Storti e Stefano Mancuso - Mercoledì 3 dicembre Giovanni Storti e Stefano Mancuso portano sul palco del Politeama Genovese “Lunga vita agli alberi”, uno spettacolo teatrale che vuole svelare i misteri del mondo vegetale ... Secondo genovatoday.it
Cabaret, il grande musical al Politeama - The Musical apre il primo sipario dell'anno al Politeama con Arturo Brachetti e Diana Del Bufalo. Segnala lanazione.it
Emanuele Capra - Sindaco di Casale Monferrato. . Intervista di Giovanni Saldì a cura di Radio in Fiore ad Arturo Brachetti al teatro Municipale in occasione dello spettacolo " Solo" . - facebook.com Vai su Facebook