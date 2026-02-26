Bypassano i contatori di casa e si allacciano abusivamente alla corrente elettrica | due arrestati

I carabinieri della stazione di Misilmeri hanno scoperto, grazie al supporto dei tecnici dell'Enel, che un uomo di 50 anni e una donna di 47 rubavano la luce. Ammontare del danno 12 mila euro. Sono ora accusati di furto aggravato in concorso Avevano manomesso il contatore della luce di casa, di fatto allacciandosi abusivamente e direttamente alla rete pubblica. Sono stati scoperti e per questo arrestati un uomo e una donna, rispettivamente di 50 e 47 anni, ora accusati di furto aggravato in concorso. A stanarli sono stati i carabinieri della stazione di Misilmeri, con il supporto tecnico di personale specializzato di Enel... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

