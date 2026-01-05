Appartamenti e negozi di ortofrutta allacciati abusivamente alla rete elettrica tre arresti a Bolognetta

A Bolognetta, sono stati arrestati tre persone per aver allacciato abusivamente appartamenti e negozi di ortofrutta alla rete elettrica. Nonostante l’uso di elettrodomestici e televisori, i contatori non registravano alcun consumo, indicando un tentativo di elusione delle forniture energetiche. L’intervento delle autorità ha portato alla scoperta di questa frode, evidenziando pratiche illegali nel settore commerciale e residenziale.

Nonostante utilizzassero tv ed elettrodomestici, il contatore di casa non rilevava alcun consumo. E lo stesso accadeva in un negozio di ortofrutta a conduzione familiare. I carabinieri hanno arrestato a Bolognetta due uomini e una donna, di età compresa tra i 36 e i 46 anni, accusati di furto. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Appartamenti e negozi di ortofrutta allacciati abusivamente alla rete elettrica, tre arresti a Bolognetta Leggi anche: Ristorante allacciato abusivamente alla rete elettrica: furto da 27mila euro Leggi anche: Lavanderia self-service allacciata abusivamente alla rete elettrica: arrestato il titolare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Si eseguono lavori di pitturazione e impermeabilizzazione terrazzi in resina garantita 10 anni,per appartamenti, locali commerciali,negozi e condominii.per valutazioni e preventivi contattare su messanger,operiamo su bari e provincia. - facebook.com facebook

