L’incubo centrale elettrica | In due anni quattro roghi I contatori si surriscaldano

Negli ultimi due anni, le centrali elettriche delle torri A e B del Grattacielo hanno registrato quattro interventi dei vigili del fuoco a causa di surriscaldamenti e fumi provenienti dai contatori. Questo fenomeno solleva preoccupazioni sulla sicurezza e sull’affidabilità degli impianti, evidenziando l’importanza di interventi mirati per prevenire rischi e garantire il funzionamento sicuro delle infrastrutture.

In due anni quattro interventi dei vigili del fuoco sempre per il fumo originato dal surriscaldamento dei contatori all'interno delle centrali elettriche delle torri A e B del Grattacielo. A raccontarlo il custode Denis Gulinati, che smentisce l'ipotesi degli allacci abusivi come causa dell'ultimo incendio di domenica scorsa: "Certo, ne abbiamo scoperti negli anni e subito rimossi, ma il fumo viene causato dai contatori Enel, che si trovano a monte di quelli condominiali. Diventano delle braci a contatto con la parete, poi si origina il fumo". Sulla stessa lunghezza d'onda Maurizio Rossi, inquilino e responsabile dell'impianto di videosorveglianza: "Insieme ai vigili del fuoco, ho visionato le immagini delle telecamere fuori dalla centrale elettrica e abbiamo visto che usciva soltanto fumo.

