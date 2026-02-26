nonno entra in aula e schiaffeggia un bambino accusandolo di bullismo sulla nipote

E’ entrato nella scuola primaria "Leonardo da Vinci" di Voghera (Pavia) durante l’affluenza di insegnanti e studenti al mattino, ha raggiunto un’aula e ha schiaffeggiato un bambino, accusandolo di aver infastidito con atteggiamenti da bullo sua nipote. Protagonista dell’episodio il nonno di una bambina. La vicenda è raccontata oggi sul quotidiano "La Provincia Pavese". L’uomo è riuscito a eludere i controlli, introducendosi nei locali scolastici dopo il suono della prima campanella. Dopo lo schiaffo inferto all’alunno, si è subito allontanato prima che l'insegnante, colta di sorpresa, potesse intervenire. «Una persona è entrata durante... 🔗 Leggi su Feedpress.me

