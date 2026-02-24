Bronson Reed vince a Raw | la WWE cambia i piani all' ultimo minuto

Bronson Reed si impone a Raw dopo un cambio di programma dell’ultimo minuto. La causa risiede nella modifica improvvisa degli incontri, che ha portato Reed a sfidare e battere i suoi avversari in una battaglia intensa. La decisione di modificare la scaletta ha sorpreso il pubblico, creando un risultato inaspettato. La vittoria di Reed cambia le prospettive per le prossime settimane di programmazione WWE.

Nel contesto della programmazione WWE, lo scontro a tre tra Jey Uso, El Grande Americano e Bronson Reed avrebbe dovuto sancire la forza dominante della fazione The Vision. Un infortunio al bicipite subito da Reed ha imposto una gestione d’emergenza tra i partecipanti e l’arbitro, richiedendo una rapida consultazione con la regia. L’imprevisto ha guidato una revisione immediata dell’esito e ha rimodulato la dinamica della serata. Il piano originario prevedeva che Bronson Reed si aggiudicasse la vittoria per unirsi a una formazione di rilievo, inclusa una presenza di alto livello all’interno della gabbia. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Bronson Reed costringe la WWE a rivedere i piani dopo il suo KOBronson Reed ha causato una svolta nei piani della WWE dopo essere stato messo KO durante un match triple threat con Jey Uso e El Grande Americano.

Bronson Reed infortunato: stop forzato per il wrestler WWEBronson Reed si è infortunato durante un match di qualificazione all’Elimination Chamber, a causa di un colpo che ha compromesso la sua performance.

