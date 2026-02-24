Bronson Reed costretto a uno stop forzato | infortunio shock nel mondo WWE

Nel quadro della vigilia di WrestleMania 42, un infortunio di rilievo ha inciso sulla gestione della card di Elimination Chamber. Il protagonista è un lottatore australiano noto per la massa e l’impatto in-ring: durante un match a tre per assicurarsi un posto nella gabbia di Chicago, è stato rilevato un danno grave che ha imposto il ritiro dall’attività per un periodo indefinito. La diagnosi ufficiale ha confermato una lacerazione del bicipite, con conseguenze decisive per la stagione WWE in corso. Durante la contesa a tre, Bronson Reed ha riportato una danno fisico pesantissimo, seguito dalla conferma medica di una lacerazione del bicipite. L’episodio impone al lottatore un riposo forzato a tempo indeterminato, modificando i piani per la partecipazione all’Elimination Chamber. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

