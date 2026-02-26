Federica Brignone ha parlato delle sue condizioni fisiche e delle sfide da affrontare prima della nuova stagione di sci. La campionessa ha spiegato di voler mantenere un livello competitivo, ma di sentirsi ancora limitata dal dolore. Ha anche espresso il desiderio di evitare che le competizioni diventino un'esperienza troppo difficile o dolorosa.

In conferenza: "Dopo le Olimpiadi, sono stata al J Medical per tre giorni per testare le mie condizioni. Non sono tornata alla mia vita normale, scambierei i due ori per tornare a una vita senza l'incidente". Dopo aver vinto due ori alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, Federica Brignone ha tenuto la conferenza stampa in vista della prossima Coppa del Mondo di sci. “Sono stata al J Medical per tre giorni, in cui abbiamo testato e valutato le mie condizioni. Sono uscita dalle Olimpiadi con parecchi problemi, insieme abbiamo valutato quale fosse l’opzione migliore per me. Abbiamo deciso di venire a Soldeu, è uno dei miei posti preferiti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Brignone: “Vorrei continuare a essere competitiva, ma ho ancora dolore, non voglio che le gare siano una tortura”

Leggi anche: Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu, spiegate le ragioni: “Non deve essere una tortura”

Alexander Zverev: “Senza dolore esprimo il mio miglior tennis ed è quello che voglio continuare a fare”Alexander Zverev continua la sua corsa agli Australian Open 2026 e conquista l’accesso alle semifinali al termine di una battaglia di tre ore e...

Temi più discussi: Milano-Cortina 2026, Brignone: Vorrei continuare la stagione, ma poi riprendermi la mia vita; Brignone: Ci giochiamo tutto come in un match point a Wimbledon. La gamba? Ho ancora della ferraglia lì; Milano Cortina, Brignone: Vorrei che la mia vita rimanesse la mia vita; Brignone dopo gli ori: 'Vorrei prendere un aereo e andare lontano...'.

Milano-Cortina 2026, Brignone: Vorrei continuare la stagione, ma poi riprendermi la mia vitaAl momento, l'intervento che devo fare non lo posso fare, la mia tibia non è ancora a posto, non posso togliere la ferraglia che ho dentro ancora per un po'. Quegli esami li farò più avanti, adesso v ... sportmediaset.mediaset.it

Brignone: Vorrei fare un viaggio Spunta il fidanzato: è James MbayeLa tigre di La Salle ha raccontato le emozioni della sua Olimpiade: Giocarsi il tutto per tutto in un minuto di gara è come avere un match point a Wimbledon. Il compagno è un ex giocatore di basket ... panorama.it

Tg2. . #Olimpiadi da record. Pioggia di medaglie per gli azzurri. #FedericaBrignone dopo il doppio oro: "Vorrei continuare a fare la mia vita fatta di cose semplici. ho voglia di normalità e di viaggi". Al #Tg2Rai ore 13,00 #16febbraio - facebook.com facebook