Federica Brignone ha espresso una certa preoccupazione riguardo alle proprie prestazioni future, sottolineando che senza un miglioramento significativo sarà difficile per lei continuare a gareggiare l’anno prossimo. Nonostante i successi ottenuti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la sciatrice ha lasciato intendere che le sfide attuali richiedono ulteriori sforzi per mantenere i livelli competitivi.

Federica Brignone non è particolarmente ottimista sul suo futuro agonistico, nonostante i due ori vinti alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. “Abbiamo deciso di venire qui ad Andorra, che è uno dei miei posti preferiti, dopo che lunedì scorso mi hanno svuotato il ginocchio e riempito con acido ialuronico. Sinceramente, speravo di stare meglio e sto facendo ancora fatica: ho parecchio dolore, fatico ad appoggiarmi sullo sci e quindi non mi avete visto in prova oggi, come ho sempre detto valuterò giorno per giorno la situazione”. Così la due volte campionessa olimpica Federica Brignone, in videoconferenza dal Principato di Andorra, dove oggi... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Brignone: “Se non miglioro difficilmente mi vedrete l’anno prossimo”

Federica Brignone: “Se non miglioro, difficile vedermi il prossimo anno. La fame è vincere altre gare”Federica Brignone sarà protagonista nel weekend di Soldeu, dove andranno in scena tre gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino: si inizierà...

Brignone Se la gamba non migliora difficile che io possa essere in pista nel 2027MILANO (ITALPRESS) – Se non migliorano le condizioni della mia gamba sarà difficile che io sia in pista il prossimo anno: sono stufa di stare male, ma non ho il sentimento di voler smettere. Ho tenut ... italpress.com

Brignone non ha certezze: Miglioro, ma non so quando rimettero gli sciPremiata come 'Atleta dell'anno del 2025 Fisi', sul palco del Media Day della Federazione di sci, Federica Brignone è tornata a parlare del suo infortunio e della lunga riabilitazione, che procede ma ... corrieredellosport.it

