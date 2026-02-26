Federica Brignone si prepara a scendere in pista a Soldeu, dove si disputano tre gare di Coppa del Mondo di sci alpino. La campionessa italiana gareggerà venerdì con una discesa libera, seguita da due superG nel fine settimana. La atleta ha dichiarato che i risultati del prossimo periodo saranno determinanti per il suo futuro in questa stagione.

Federica Brignone sarà protagonista nel weekend di Soldeu, dove andranno in scena tre gare valide per la Coppa del Mondo di sci alpino: si inizierà venerdì 27 febbraio con una discesa libera, poi ci sarà spazio per due superG tra sabato e domenica. La 35enne non ha preso parte alla seconda prova cronometrata odierna e domani sarà in gara basandosi sulle sensazioni riscontrate nel test d'apertura disputato sulle nevi andorrane. La Campionessa Olimpica di superG e gigante ha fatto un punto della situazione: "Sono stata al J Medical tre giorni, dove abbiamo testato la mia situazione, anche perché io sono uscita dalle Olimpiadi con parecchi problemi.

© Oasport.it - Federica Brignone: “Se non miglioro, difficile vedermi il prossimo anno. La fame è vincere altre gare”

Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu, spiegate le ragioni: Non deve essere una torturaAGGIORNAMENTO ORE 14.40. Federica Brignone ha spiegato in conferenza il motivo della sua assenza odierna: Ho parecchio dolore e sto facendo fatica ad ... oasport.it

Federica Brignone: «Non sapevo se sarei tornata, è il mio grande capolavoro. La gamba? Fa male, ma la fiducia cresce»«Incredibile, non pensavo di vincere», esordisce Federica Brignone, al traguardo della Olympia delle Tofane, concluso il supergigante d’oro dei Giochi olimpici ... ilmattino.it

Stanno appena iniziando le prove cronometrate della discesa libera di Soldeu. Come Federica Brignone, tutte le nostre ragazze, sono tornate in pista dopo le fatiche olimpiche. A tenere alta la tensione in questo finale di Coppa del Mondo ci sarà senza dubbi - facebook.com facebook

Straordinario bis d’oro in gigante! Strepitosa, unica, leggendaria. E le sue avversarie le fanno l’inchino. Federica Brignone, regina delle nevi! x.com