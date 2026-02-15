Hernanes dopo il rosso a Kalulu | Se Dazn mi chiama l’anno prossimo non vengo Così non è calcio la Juve non ha perso

Hernanes ha criticato duramente l’arbitro dopo aver visto Kalulu ricevere il rosso, affermando che se Dazn gli offrisse ancora un contratto l’anno prossimo, rifiuterebbe. La sua dichiarazione arriva in un momento di tensione, subito dopo la partita che ha visto la Juventus perdere un'occasione importante. Hernanes ha anche commentato che la decisione dell’arbitro ha influenzato il risultato e che questo tipo di episodi non rappresentano il calcio che lui conosce.

. Lo sfogo. Il Derby d'Italia tra Inter e Juventus, conclusosi con un vibrante 3-2 ma pesantemente condizionato dal rosso a Pierre Kalulu, ha lasciato una scia di polemiche che non accenna a placarsi. Ai microfoni di DAZN, Hernanes ha espresso tutto il suo sdegno per la direzione di gara e, più in generale, per la gestione dei regolamenti attuali, schierandosi apertamente dalla parte dei bianconeri. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L'ex centrocampista brasiliano ha voluto sottolineare come il risultato del campo sia stato pesantemente alterato da fattori esterni: « La Juve non ha perso oggi.