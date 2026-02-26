Un’atleta di punta ha deciso di non partecipare alla discesa di Soldeu a causa di problemi fisici, lasciando un vuoto in una delle prove più attese della stagione. La sua assenza potrebbe modificare gli equilibri tra i favoriti e cambiare le dinamiche della gara, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La decisione rispecchia le difficoltà legate a infortuni e condizioni di salute.

L’assenza di un’atleta di rilievo in una gara di alta competizione può influenzare notevolmente l’andamento della classifica e l’equilibrio tra i favoriti. In campo femminile, la decisione di non partecipare si è resa necessaria a causa di problemi fisici persistenti, che compromettono le prestazioni e la sicurezza durante le discese più impegnative. Federica Brignone, nota per le sue capacità tecniche e la determinazione, ha annunciato ufficialmente di non prender parte alla discesa prevista nella località di Soldeu, in Andorra. La sciatrice ha subito un infortunio che non le permette di affrontare la gara in modo sicuro e dignitoso. Il principale ostacolo è rappresentato da un dolore persistente alla gamba sinistra, che si è accentuato nelle ultime settimane. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Brignone salta la discesa di Soldeu: "Il dolore toglie la voglia di gareggiare

Sofia Goggia in testa nella seconda discesa di Soldeu, Brignone salta la garaLa leader della sessione è stata Nina Ortlieb, che ha fermato il cronometro su 1’32”26.

Orario e pettorale di Federica Brignone per la discesa di Soldeu 2026La seconda sessione di prove cronometrate della discesa libera femminile a Soldeu costituisce un'occasione cruciale per le atlete in vista della...

Temi più discussi: Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le Olimpiadi; Soldeu, la mossa astuta di Brignone nella prima prova di discesa: volano Nicol Delago e Goggia, bene Pirovano; Brignone punta Lillehammer: vuole il pass anche in discesa e può aiutare Vonn. Goggia qualificata di diritto; Federica Brignone può qualificarsi per le finali di Coppa del Mondo? Le possibilità tra discesa superG e gigante | le gare disponibili.

Soldeu, Brignone salta la seconda prova di discesa: Goggia in versione Atalanta, ma Ortlieb fa pauraSoldeu, Brignone salta la seconda prova della discesa libera di Coppa del Mondo: Goggia in versione Atalanta, Ortlieb fa paura. Indietro le altre azzurre. sport.virgilio.it

Federica Brignone non parte nella seconda prova a Soldeu, spiegate le ragioni: Non deve essere una torturaAGGIORNAMENTO ORE 14.40. Federica Brignone ha spiegato in conferenza il motivo della sua assenza odierna: Ho parecchio dolore e sto facendo fatica ad ... oasport.it

Brignone svela: "Devo convivere con il dolore, difficilmente ci sarò l'anno prossimo" - facebook.com facebook