La leader della sessione è stata Nina Ortlieb, che ha fermato il cronometro su 1’32”26. Alle sue spalle, Corinne Suter è stata staccata di 76 centesimi, mentre Sofia Goggia ha accusato un gap di 82 centesimi rispetto al tempo di riferimento. La bergamasca ha confermato una buona progressione, restando in terza posizione anche in questa prova. L’esecuzione è stata particolarmente incisiva nel tratto centrale, dove ha perso quasi un secondo rispetto all’austriaca di testa, per poi recuperare nel finale e assicurarsi il miglior ultimo intermedio. In quarta posizione si è piazzata Ester Ledecka, con un ritardo di 91 centesimi. A seguire, Ariane Raedler (+0. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Sofia Goggia in testa nella seconda discesa di Soldeu, Brignone salta la gara

Leggi anche: Nicol Delago e Sofia Goggia rapide nella prima prova di discesa a Soldeu. Brignone si nasconde

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: segnali positivi da Sofia Goggia, terza! Brignone non parte

La caduta di Sofia Goggia nella discesa libera della combinata a squadre

Temi più discussi: L'Atalanta ribalta il Napoli (con Sofia Goggia e Gattuso allo stadio): a Bergamo finisce 2-1, continua la corsa all'Europa; Nicol Delago e Sofia Goggia rapide nella prima prova di discesa a Soldeu. Brignone si nasconde; Goggia, un risveglio amaro era terza, ha chiuso decima Ma ho ancora tanto da dare; Prima prova a Soldeu: Nicol Delago e Sofia Goggia alle spalle di Ledecka.

Sofia Goggia: Alle Olimpiadi ho dato tutto. Le parole su Brignone e il retroscena su MattarellaSofia Goggia a RTL 102.5: Gigante complicato, le urla di Vonn si sentivano. Ho dato tutto, ma il vero spettacolo l’hanno fatto le azzurre in pista ... corrieredellosport.it

Goggia terza (e incredula) dopo la prima manche del gigante femminile: in testa c’è BrignoneLa fuoriclasse di Astino dopo il primo parziale di gara si trova a 46 centesimi dalla vetta, momentaneamente occupata da Federica. Sofia, scesa con il pettorale 17, ha sfruttato un tracciato ancora in ... bergamonews.it

GIOVEDÌ CON LO SCI Dal secondo miglior tempo di Nicol Delago e dal terzo di Sofia Goggia: ripartono da qui le donne jet! Ma l’appuntamento con i training di Coppa del Mondo oggi è doppio! Ore 10, Garmisch, prima cronometrata di discesa maschil x.com

Sofia Goggia - Sofia Goggia added a new photo. - facebook.com facebook