orario e pettorale di federica brignone per la discesa di soldeu 2026

La seconda sessione di prove cronometrate della discesa libera femminile a Soldeu costituisce un'occasione cruciale per le atlete in vista della competizione ufficiale. Questo momento di verifica permette alle sciatrici di affinare la propria adattabilità alla neve locale e di individuare le linee migliori da seguire, garantendo così una posizione ottimale in vista della gara di venerdì. La forte attenzione ai dettagli e la strategia di ottimizzazione della corsa sono determinanti per ottenere una performance di alto livello. Federica Brignone, campionessa olimpica in superG e superando le aspettative nella combinata alpina, parteciperà alla prova con il pettorale numero 18. La sciatrice valdostana ha già avuto modo di scendere sul tracciato in occasione delle prove precedenti, ma il secondo test resta un elemento di maggiore importanza strategica. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

