Brignone | Ho ancora dolore se non miglioro sarà difficile vedermi il prossimo anno

Federica ha deciso di saltare la prova di oggi a Soldeu a causa di un dolore persistente, dichiarando di sperare di migliorare. La sciatrice ha aggiunto di non voler abbandonare, ma di essere stanca di convivere con il malessere che limita le sue prestazioni. La situazione ha portato a un cambiamento nei piani di allenamento e competizione, lasciando spazio a ulteriori valutazioni.

Ieri una prova cronometrata in discesa a un secondo e mezzo dalle migliori, oggi un giorno di riposo. Federica Brignone riparte da Soldeu, Andorra, dopo il doppio oro olimpico che ha illuminato il cammino di recupero dal grave infortunio dell'aprile scorso. "Se non miglioro, sarà difficile vedermi il prossimo anno - dice Federica -. Non ho ancora voglia di smettere, ma ho le scatole piene di star male e non riuscire a viverla bene. Il dolore mi fa passare la voglia". Brignone ha raccontato come ha passato questi giorni dopo i Giochi: "Sono stata tre giorni al J Medical, abbiamo anche fatto una cena con tutti i ragazzi del centro, persone che sono state parte fondamentale degli 8 mesi di lavoro lì, ed è stato bellissimo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

