Brignone | Ci giochiamo tutto come in un match point a Wimbledon La gamba? Ho ancora della ferraglia lì

Federica Brignone ha dichiarato di sentirsi come se fosse arrivata a un punto decisivo, simile a un match point a Wimbledon, a causa di un problema alla gamba che ancora le provoca fastidi. La campionessa ha spiegato di avere ancora la presenza di ferraglia nel ginocchio, un dettaglio che le ricorda le operazioni passate. Il giorno successivo, anche Fede ha commentato il successo ottenuto, sottolineando che le altre atlete si sono inchinate con rispetto. Tuttavia, ha aggiunto che vorrebbe partire per un viaggio, ma le finali di Coppa la tengono ancora impegnata.

Divisa tra la voglia di prendere il primo volo e fuggire via ("Il mio sogno per ora è di fare un viaggio) e la voglia di rimettersi in gioco per provare a conquistare le finali di Coppa del Mondo. Il giorno dopo di Federica Brignone è un ginocchio dolente, una festa saltata ("non me la sono sentita di andare a Casa Austria e ricominciare con interviste, foto. ero esausta") e la coscienza di essere portatrice di valori importanti. "Nel nostro sport è il merito che comanda, non è che tu puoi danneggiare un avversario, ed è il cronometro che conta" spiega, quando le chiedono se si sente un'icona dello sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Federica Brignone commenta con determinazione dopo aver vinto una gara importante, spiegando che si sente come se fosse arrivata al match point a Wimbledon.

Brignone torna in gara dopo l’infortunio al ginocchio, con l’incognita delle Olimpiadi ancora aperta.

