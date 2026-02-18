Federica Brignone dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina torna al JMedical | applausi per la campionessa dello sci – VIDEO
Federica Brignone è tornata allo JMedical dopo aver conquistato due medaglie d’oro a Milano Cortina. La campionessa dello sci ha deciso di affidarsi di nuovo ai medici del centro per controllare il suo stato di salute e prepararsi alle prossime gare. Nei giorni scorsi, Brignone ha pubblicato sui social immagini di sé durante la visita, sorridendo tra un esame e l’altro. La sciatrice vuole assicurarsi di essere in forma prima di riprendere gli allenamenti intensi, mantenendo alta la sua determinazione.
di Marco Baridon Federica Brignone è ritornata allo JMedical dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. E gli applausi non sono assolutamente mancati. Dopo i due ori conquistati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nel Super G e nello Slalom Gigante, Federica Brignone è ritornata in questo mercoledì al JMedical, dove ha svolto la riabilitazione per ritornare in pista il prima possibile dopo il pesante infortunio. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Fuori dallo JMedical erano presenti molti tifosi della Juventus e Brignone è stata accolta con molti applausi, la conferma di come le sue imprese sono state seguite con molta attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Olimpiadi Milano Cortina, 5° oro per l’Italia: Brignone vince il Super-G nello sci, Federica campionessa olimpica per la 1ª volta - VIDEOFederica Brignone conquista il quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.
Federica Brignone straordinaria alle Olimpiadi Invernali: dal recupero lampo allo JMedical all’oro ai Giochi di Milano CortinaFederica Brignone ha vinto l’oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il capolavoro Olimpico di Federica Brignone: rendere possibile l'impossibile · Sci alpino; Le tappe del rientro di Federica Brignone, dall’infortunio al doppio oro in superG e gigante; Il rientro di Brignone 10 mesi dopo l'infortunio: la caduta, l'intervento, le placche nella gamba, la riabilitazione; Federica Brignone dalla A alla Z: l'alfabeto di un mito dello sport italiano.
Federica Brignone al J-Medical: le sue condizioni dopo i due ori alle Olimpiadi invernaliLa campionessa azzurra è stata travolta dall'affetto dei fan presenti davanti alla struttura e ha risposto con un grande sorriso. Tutti i dettagli ... corrieredellosport.it
Federica Brignone salta le ultime tappe di Coppa del Mondo? Ritorno al J-Medical dopo le OlimpiadiDopo aver superato un infortunio terribile, dopo aver sostenuto una riabilitazione per cuori forti, dopo aver stretto i denti contro ogni dolore, dopo ... oasport.it
“No, non ci sarò”. Federica Brignone gela tutti, rifiuto clamoroso e colpo basso alla Rai facebook
Federica Brignone e Lisa Vittozzi "Superdonne" alle Olimpiadi: la rassegna stampa #SkySport #MilanoCortina2026 x.com