Federica Brignone è tornata allo JMedical dopo aver conquistato due medaglie d’oro a Milano Cortina. La campionessa dello sci ha deciso di affidarsi di nuovo ai medici del centro per controllare il suo stato di salute e prepararsi alle prossime gare. Nei giorni scorsi, Brignone ha pubblicato sui social immagini di sé durante la visita, sorridendo tra un esame e l’altro. La sciatrice vuole assicurarsi di essere in forma prima di riprendere gli allenamenti intensi, mantenendo alta la sua determinazione.

di Marco Baridon Federica Brignone è ritornata allo JMedical dopo il doppio oro alle Olimpiadi di Milano Cortina. E gli applausi non sono assolutamente mancati. Dopo i due ori conquistati alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 nel Super G e nello Slalom Gigante, Federica Brignone è ritornata in questo mercoledì al JMedical, dove ha svolto la riabilitazione per ritornare in pista il prima possibile dopo il pesante infortunio. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE Fuori dallo JMedical erano presenti molti tifosi della Juventus e Brignone è stata accolta con molti applausi, la conferma di come le sue imprese sono state seguite con molta attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Federica Brignone, dopo i due ori alle Olimpiadi di Milano Cortina torna al JMedical: applausi per la campionessa dello sci – VIDEO

Olimpiadi Milano Cortina, 5° oro per l’Italia: Brignone vince il Super-G nello sci, Federica campionessa olimpica per la 1ª volta - VIDEOFederica Brignone conquista il quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

Federica Brignone straordinaria alle Olimpiadi Invernali: dal recupero lampo allo JMedical all’oro ai Giochi di Milano CortinaFederica Brignone ha vinto l’oro in Super G ai Giochi di Milano Cortina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.