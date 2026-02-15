Milano-Cortina | Fontana ' altri due ori bravissime Brignone e Vittozzi'
Il governatore Fontana ha annunciato altri due ori conquistati dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina, dopo che Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno portato a casa le medaglie durante le gare di ieri. Brignone ha vinto nello slalom gigante, mentre Vittozzi si è imposta nello sprint di biathlon, portando a casa le loro prime medaglie olimpiche.
Roma, 15 feb (Adnkronos) - "Altri due ori per l'Italia ai Giochi di Milano-Cortina. Complimenti a Federica Brignone e Lisa Vittozzi. Bravissime!". Lo scrive sui social il presidente della Camera Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it
LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 15 febbraio in DIRETTA: ORI BRIGNONE E VITTOZZI, ARGENTO SNOWBOARD, BRONZO SCI DI FONDO!
Ori Brignone e Vittozzi hanno portato a casa due medaglie d'oro nelle discipline di sci alpino e biathlon, mentre lo snowboard ha regalato un argento e lo sci di fondo un bronzo.
Milano Cortina 2026, ecco i portabandiera: a Cortina Brignone e Mosaner, a Milano Fontana e PellegrinoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Italia oro nella staffetta mista di short track, Arianna Fontana da record a Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026. Arianna Fontana è nella storia: record di medaglie olimpiche; Milano-Cortina, Fontana Riconoscimenti dall'estero, lavoro sta dando i frutti; Milano Cortina: Fontana argento nei 500 metri short track.
MILANO-CORTINA - Short track, Arianna Fontana punta l’ennesimo record olimpico: in quota la medaglia nei 1.000 metri per staccare MangiarottiDue gare, un oro e un argento. Niente di nuovo per Arianna Fontana, che a 20 anni dalla prima Olimpiade continua a mietere successi. Il secondo posto nei 500 metri ha portato il numero delle sue medag ... napolimagazine.com
Milano Cortina: Fontana argento storico, 13 medaglie come MangiarottiA 36 anni la regina di pattini e ghiaccio, alla sua sesta Olimpiade, si prende ai Giochi di Milano Cortina un'altra medaglia che la fa arrivare a quota 13: il numero fortunato che per 66 anni è ... ansa.it
Brignone oro in slalom gigante alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 facebook
FLASH | Milano Cortina: Brignone senza fine, è oro anche in gigante #ANSA x.com