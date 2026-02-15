Milano-Cortina | Fontana ' altri due ori bravissime Brignone e Vittozzi'

Il governatore Fontana ha annunciato altri due ori conquistati dall’Italia ai Giochi di Milano-Cortina, dopo che Federica Brignone e Lisa Vittozzi hanno portato a casa le medaglie durante le gare di ieri. Brignone ha vinto nello slalom gigante, mentre Vittozzi si è imposta nello sprint di biathlon, portando a casa le loro prime medaglie olimpiche.