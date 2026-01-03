Anne Hathaway è pronta a conquistare il 2026 con 5 film se non di più

Anne Hathaway si prepara a dominare il panorama cinematografico del 2026, con almeno cinque nuovi film in uscita. In passato, l’attrice è stata al centro di critiche e polemiche sui social e sulla stampa, ma il suo talento continua a confermarla come una delle protagoniste più apprezzate di Hollywood. Questo ritorno rappresenta un’occasione per analizzare il suo percorso e le sfide affrontate nel corso degli anni.

C’è stato un tempo in cui Anne Hathaway è diventata la celeb più bersagliata dall’odio online, espresso sui social network e addirittura su qualche testata o tabloid scandalistico. Il motivo dell’eccessiva antipatia nei suoi confronti non è mai stato chiarito davvero (addirittura il New York Times ha provato a indagarne le origini) perché – a ben vedere – pare che l’unica colpa dell’attrice diventata famosa grazie al ruolo di AmeliaMia di Genovia sia stata negli anni quella di essere “troppo”. Troppo bella, troppo brava, troppo sorridente, troppo perfetta da risultare quasi falsa e stucchevole negli atteggiamenti: un peccato originale mai davvero spiegato, che stava per costare la carriera a colei che, ad oggi, è considerata tra le migliori interpreti di Hollywood. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

