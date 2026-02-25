Guerra tra wedding planner | Bride Wars torna in TV con Emma Roberts

Il cult della commedia romantica del 2009,  Bride Wars – La mia migliore nemica, si prepara a una nuova vita sul piccolo schermo. Secondo quanto riportato da  Deadline,  Peacock  sta sviluppando una serie TV che vedrà  Emma Roberts  ( American Horror Story ) nel ruolo di protagonista e produttrice esecutiva attraverso la sua etichetta  Belletrist. A differenza del film originale con  Kate Hudson  e  Anne Hathaway, ambientato nell’iconico Plaza Hotel di New York, pare che la serie sposterà l’azione in una cittadina della Carolina del Nord. La trama, infatti, seguirà una wedding planner di successo (Roberts) che, arrivando dalla grande metropoli, si scontra con la professionista locale più amata. La rivalità per l’organizzazione dello stesso matrimonio si trasformerà presto in una battaglia aperta che coinvolgerà l’intera comunità, mettendo alla prova i concetti di amicizia e amore. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

