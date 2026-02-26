brera kombo e velora due nuove e bike per continuare a crescere

Brera Kombo e Velora sono le ultime aggiunte alla gamma di e-bike del marchio brianzolo, che fa parte del gruppo Mandelli. L’azienda punta a consolidare la propria presenza sul mercato internazionale, offrendo oltre 60 modelli tra biciclette muscolari e a pedalata assistita. La strategia mira ad ampliare la propria offerta e a rafforzare la posizione nel settore delle biciclette innovative.

Il marchio brianzolo, appartenente al gruppo Mandelli, prosegue con i suoi piani di espansione anche al di fuori dei confini nazionali con oltre 60 modelli in gamma, tra biciclette muscolari e a pedalata assistita. Tra loro anche due importanti novità per la primavera 2026: la versatile cargo bike Kombo e la sinuosa ed elegante eUrban Velora. Abbiamo parlato di loro e di molto altro con Alessandro Galimberti e Marcello Fusi, rispettivamente R&D manager e brand manager della divisione Ciclo del gruppo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

