Misericordia del Partenio Mercogliano | Abbiamo bisogno di voi Un piccolo contributo per continuare a crescere

La Misericordia del Partenio a Mercogliano invita a condividere un gesto di solidarietà. Ogni piccolo contributo permette di continuare a crescere e a offrire aiuto a chi ne ha bisogno. Le opere di compassion non sono solo azioni umane, ma riflesso di una chiamata più alta, un soffio di speranza che nasce nel cuore di chi sceglie di donare. Unisciti a noi e sostieni il nostro cammino.

"Ci sono opere che non appartengono solo agli uomini, Ci sono gesti che non nascono dalla terra, ma da un soffio più alto, da una chiamata silenziosa che risuona nel cuore. La Misericordia del Partenio Mercogliano ODV è una di queste opere.Dal 1998, da 27 anni, è come una lampada accesa nella.

