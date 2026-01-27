Ti riduco in sedia a rotelle | Omar Favaro rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l' ex moglie Il fidanzatino di Novi Ligure di nuovo a processo dopo 25 anni

Omar Favaro, coinvolto in un nuovo procedimento legale, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie. A 42 anni, affronta un’ulteriore fase processuale dopo aver già avuto una storia giudiziaria complessa, inclusa la partecipazione a un noto duplice omicidio. Questa vicenda evidenzia come le questioni legali possano ripercuotersi nel tempo, portando alla luce aspetti diversi della vita di una persona.

Un altro processo per Omar Favaro, oggi 42enne, l'uomo che nel 2001 insieme all'allora fidanzata Erika De Nardo uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate, nel duplice omicidio noto alle cronache come il delitto di Novi Ligure. I due, giovanissimi, furono condannati dal Tribunale.🔗 Leggi su Today.it

Dopo oltre 25 anni, si apre un nuovo capitolo nel processo a Omar Favaro, accusato di maltrattamenti all’ex moglie.

Omar Favaro, noto per la strage di Novi Ligure, è stato recentemente rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie.

