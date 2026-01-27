Ti riduco in sedia a rotelle | Omar Favaro rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l' ex moglie Il fidanzatino di Novi Ligure di nuovo a processo dopo 25 anni

Da today.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Omar Favaro, coinvolto in un nuovo procedimento legale, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti contro l’ex moglie. A 42 anni, affronta un’ulteriore fase processuale dopo aver già avuto una storia giudiziaria complessa, inclusa la partecipazione a un noto duplice omicidio. Questa vicenda evidenzia come le questioni legali possano ripercuotersi nel tempo, portando alla luce aspetti diversi della vita di una persona.

Un altro processo per Omar Favaro, oggi 42enne, l'uomo che nel 2001 insieme all'allora fidanzata Erika De Nardo uccise la madre e il fratellino di lei con 97 coltellate, nel duplice omicidio noto alle cronache come il delitto di Novi Ligure. I due, giovanissimi, furono condannati dal Tribunale.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Approfondimenti su NoviLigure

Nuovo processo per Omar Favaro 25 anni dopo il delitto di Novi Ligure: accusato di maltrattamenti all’ex moglie

Dopo oltre 25 anni, si apre un nuovo capitolo nel processo a Omar Favaro, accusato di maltrattamenti all’ex moglie.

Omar Favaro a processo per botte e minacce all'ex moglie, torna in aula a 25 anni dal massacro di Novi Ligure

Omar Favaro, noto per la strage di Novi Ligure, è stato recentemente rinviato a giudizio per maltrattamenti nei confronti dell'ex moglie.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su NoviLigure

Omar Favaro a giudizio per i maltrattamenti alla ex moglie: «Ti sfregio». Nuovo processo 25 anni dopo Novi LigureIl Tribunale di Ivrea ha disposto il rinvio a giudizio per il 42enne. Gli episodi, una ventina in tutto, si sarebbero verificati tra il 2019 e il 2021 ... msn.com

«Ti sfregio con l’acido», «ti riduco in sedia a rotelle»: botte e violenza sessuale, Omar Favaro verso il processoNel 2001 aveva appena 17 anni e fu protagonista di uno dei casi di cronaca nera più drammatici del nostro Paese. Il caso dei fidanzatini di Novi Ligure, Omar Favaro e Erika De Nardo, i due minorenni ... unionesarda.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.