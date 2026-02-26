Borse di studio Mantovan | Nel bilancio 18milioni per garantire la copertura integrale

L’Assessore all’Istruzione e Formazione della Regione del Veneto, Valeria Mantovan, esprime soddisfazione per l’approvazione, da parte della Giunta regionale, delle misure inserite nel bilancio di previsione a sostegno delle borse di studio destinate agli studenti universitari per l’anno accademico 2025-2026. «Con l’approvazione del bilancio di previsione garantiamo la copertura integrale delle borse di studio per l’anno accademico 2025-2026, con uno stanziamento complessivo pari a 18 milioni di euro. È un impegno concreto e responsabile che conferma come il diritto allo studio rappresenti una priorità strategica per la Regione del Veneto e per il futuro dei nostri giovani». 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

