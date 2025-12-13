L' assessore Turano dopo la protesta degli studenti | I fondi per le borse di studio ci sono al lavoro per garantire coperture

L'assessore Turano risponde alla protesta degli studenti, confermando che i fondi per le borse di studio sono disponibili. Negli ultimi tre anni, la Regione Siciliana ha garantito il 100% delle richieste di borse per gli studenti idonei, e l'amministrazione è al lavoro per assicurare ulteriori coperture e rassicurare gli universitari sulla continuità di questo impegno.

"Voglio rassicurare gli studenti: negli ultimi tre anni la Regione Siciliana ha assicurato la copertura del 100% delle richieste di borse di studio per tutti gli universitari risultati idonei. Anche per l’anno accademico 20252026 il governo Schifani sta lavorando in questa direzione, perché. Palermotoday.it All'Ars si gioca: l'M5s dà i numeri, il Pd si astiene e Mimmo Turano vince al Lotto - Poco prima che Pd e M5s abbandonassero per protesta i lavori, in commissione Bilancio dell’Ars quando il clima era tutto sommato ancora conciliante è andato in scena un siparietto, con tanto di colpo ... lasicilia.it

Ars: il M5s dà i numeri, il Pd si astiene e Turano vince al Lotto - PALERMO – Poco prima che Pd e M5s abbandonassero per protesta i lavori, in commissione Bilancio dell’Ars quando il clima era tutto sommato ancora conciliante è andato in scena un siparietto, con tanto ... msn.com

Tecnologia al servizio della didattica. #assessoreregionaleTurano #aulaimmersiva #ICCarmineSanFelice #Nicosia - facebook.com facebook

Sicilia sotto shock per la brutale #aggressione a #scuola a #Messina, le parole dell'assessore Turano x.com

© Palermotoday.it - L'assessore Turano dopo la protesta degli studenti: "I fondi per le borse di studio ci sono, al lavoro per garantire coperture"