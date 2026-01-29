Borse di studio Regione Campania 2025 2026 | criteri importo e come fare domanda
La Giunta regionale ha dato il via libera alle borse di studio per il prossimo anno scolastico, il 2025-2026. Le agevolazioni sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che paritarie. Ora si apre la fase per presentare le domande, con criteri e importi ancora da definire.
Ok dalla giunta alle borse di studio per l'anno scolastico 2025-2026 destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia statali sia paritarie.🔗 Leggi su Fanpage.it
