Borse di studio Regione Campania 2025 2026 | criteri importo e come fare domanda

La Giunta regionale ha dato il via libera alle borse di studio per il prossimo anno scolastico, il 2025-2026. Le agevolazioni sono rivolte agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sia pubbliche che paritarie. Ora si apre la fase per presentare le domande, con criteri e importi ancora da definire.

