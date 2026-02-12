L’Inps ha deciso di prorogare i termini per presentare le domande delle borse di studio destinate a circa 13mila studenti. La misura riguarda sia gli universitari che chi frequenta corsi di specializzazione post-laurea. La nuova scadenza permette agli studenti di presentare la domanda con più calma, evitando di perdere l’opportunità di ricevere il sostegno economico.

L’Inps ha prorogato la scadenza per presentare la domanda per le borse di studio dedicate a studenti universitari e a chi frequenta c orsi di specializzazione post-laurea. Il bando 2026 mette a disposizione in tutto 13.228 contributi da 2.000 euro. La nuova data limite passa dalle 12 del 12 febbraio alle 12 del 2 marzo. L’iniziativa è volta a sostenere i percorsi di alta formazione dei figli, orfani e equiparati di dipendenti e pensionati pubblici. I beneficiari verranno selezionati base ai risultati accademici e all’Isee del nucleo familiare. A chi spetta la borsa di studio Inps 2026, i requisiti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Borse di studio Inps per 13mila studenti, scadenza prorogata: come fare domanda

