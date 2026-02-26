Blitz internazionale | mafia ricicla milioni in criptovalute e lusso

Un’operazione internazionale ha coinvolto forze di polizia di diversi Paesi, portando all’arresto di sette persone sospettate di riciclare ingenti somme di denaro attraverso criptovalute e beni di lusso. I blitz hanno colpito due importanti organizzazioni criminali operanti nelle regioni di confine, evidenziando il livello di coordinamento tra le forze dell’ordine europee. Le indagini continuano per chiarire i dettagli delle attività illecite.

Un'operazione internazionale coordinata da Eurojust ed Europol ha portato a sette arresti tra Francia, Italia e Svizzera, colpendo due potenti clan mafiosi: gli Ascione-Papale di Ercolano e i Morabito di Africo. L'indagine ha smantellato una rete di riciclaggio di denaro legata al traffico di cocaina dal Sudamerica all'Europa, con sequestri milionari in beni e criptovalute. Al centro dell'inchiesta ci sono Mario Papale e suo figlio Giuseppe, arrestati rispettivamente a Marsiglia e Como. Le autorità hanno documentato gli investimenti all'estero di questi clan, scoprendo un sistema sofisticato di riciclaggio che utilizzava società fittizie, false fatture e investimenti di lusso per nascondere i proventi illeciti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Camorra e ‘ndrangheta investivano insieme in Europa: criptovalute, case di lusso, autoArrestate 7 persone nell'ambito di una indagine sul riciclaggio della cocaina in tutta Europa; gli indagati legati al clan Ascione-Papale di Ercolano...

Investe grosse somme nel settore immobiliare, in realtà ricicla soldi dei casalesi: confiscati beni per 5 milioni a un imprenditorePerugia, 4 febbraio 2026 – Un patrimonio da circa 5 milioni di euro, ritenuto frutto di riciclaggio di capitali illeciti riconducibili al clan dei...