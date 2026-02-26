Camorra e ‘ndrangheta investivano insieme in Europa | criptovalute case di lusso auto

Sette persone sono state fermate nell'ambito di un'operazione che coinvolge attività di riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di droga in Europa. Le indagini hanno portato alla scoperta di investimenti in criptovalute, immobili di lusso e veicoli di alta gamma, con collegamenti tra gruppi criminali di diverse regioni italiane e operazioni transnazionali. Le autorità stanno proseguendo le verifiche sui canali utilizzati per il riciclo di denaro illecito.

Arrestate 7 persone nell'ambito di una indagine sul riciclaggio della cocaina in tutta Europa; gli indagati legati al clan Ascione-Papale di Ercolano (Napoli) e alla 'ndrina Morabito di Africo (Reggio Calabria).