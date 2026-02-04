Investe grosse somme nel settore immobiliare in realtà ricicla soldi dei casalesi | confiscati beni per 5 milioni a un imprenditore

La Guardia di Finanza ha sequestrato beni per circa 5 milioni di euro a un imprenditore di 62 anni, originario della Sicilia. L’uomo, ora in carcere, avrebbe usato il settore immobiliare per riciclare soldi provenienti dal clan dei Casalesi. Gli investigatori hanno ricostruito un’attività di investimento che nascondeva il denaro sporco, e il giudice ha deciso di confiscare tutto. Ora gli inquirenti cercano di capire se ci siano altri complici o investimenti simili.

Perugia, 4 febbraio 2026 – Un patrimonio da circa 5 milioni di euro, ritenuto frutto di riciclaggio di capitali illeciti riconducibili al clan dei Casalesi, è stato sequestrato e contestualmente confiscato a un imprenditore di 62 anni, di origini siciliane, attualmente detenuto. Il provvedimento è stato eseguito dalla direzione investigativa antimafia e dalla guardia di finanza, su disposizione del tribunale delle misure di prevenzione di Perugia. Provvigioni non dichiarate, confiscati 400mila euro a un imprenditore pratese Secondo quanto emerso dalle indagini, l'uomo avrebbe agevolato il clan camorristico campano, reinvestendo nel circuito legale ingenti somme di denaro di provenienza illecita.

