Blitz della finanza contro il mercato nero del pesce | sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ittici e 2000 metri di reti illegali

Nelle Marche, le autorità hanno intensificato i controlli nei principali porti per contrastare il mercato nero del pesce. Recentemente sono state sequestrate 4,5 tonnellate di prodotti ittici e 2000 metri di reti illegali, frutto di operazioni di verifica svolte sia di giorno che di notte. Questa attività mira a tutelare la legalità e la sostenibilità del settore ittico locale.

ANCONA – Una serie di controlli quotidiani, sia diurni che notturni, nelle ultime settimane contro il mercato nero del pesce ha interessato i principali porti delle Marche. Il reparto operativo aeronavale della Guardia di finanza di Ancona, in vista delle festività natalizie, ha portato a termine.

