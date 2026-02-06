Blitz antidroga tra Abruzzo e Puglia | trovati 9 kg di eroina e 58mila euro in contanti Arrestata donna

I carabinieri di Montesilvano e di San Severo hanno smantellato un traffico di droga tra Abruzzo e Puglia. Durante un blitz, hanno trovato 9 chili di eroina e quasi 58mila euro in contanti. Una donna di 41 anni è stata arrestata sul posto. La droga e il denaro sono stati sequestrati, e ora la donna si trova in caserma in attesa di essere interrogata.

Bloccato il traffico di droga tra la Puglia e l’Abruzzo. I carabinieri di Montesilvano in collaborazione con gli uomini dell’Arma di San Severo scovano il corriere, una donna di 41 anni con 9 chili di eroina in casa e circa 58mila euro in contanti. Dopo lunghe settimane di indagini, costruite mattone dopo mattone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, intercettano uno dei canali diretti di approvvigionamento tra i più attivi tra Montesilvano e San Severo. Un legame che, secondo gli inquirenti, sottende un flusso costante di sostanze stupefacenti, che dalla cittadina dauna arrivava fino a Montesilvano, luogo di destinazione di importanti quantitativi di droga. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Blitz antidroga tra Abruzzo e Puglia: trovati 9 kg di eroina e 58mila euro in contanti. Arrestata donna Approfondimenti su Abruzzo Puglia Roma, maxi operazione antidroga: 13 arresti, sequestrati quasi 3 kg di stupefacenti e 23mila euro in contanti Bolzano, maxi blitz antidroga ai Mercatini: fratelli arrestati con 800 grammi di eroina e oltre 5.000 euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Abruzzo Puglia Argomenti discussi: FINANZA STRONCA TRAFFICO DROGA TRA ABRUZZO, MOLISE E PUGLIA; Val Pescara, blitz antidroga dei carabinieri, 25enne arrestato a Popoli, era in possesso di stupefacenti; L’entità dello spaccio era lieve, 4 archiviazioni. Ascoli, il processo nato da un’operazione antidroga con decine di carabinieri; Popoli, controlli antidroga nella Val Pescara: 25enne arrestato con 55 grammi di cocaina. Maxi blitz antidroga tra Abruzzo e PugliaUn asse dello spaccio che collegava la costa abruzzese alla Puglia è stato smantellato dai Carabinieri della Compagnia di Montesilvano. L'operazione si è conclusa a San Severo con l’arresto di una ... rainews.it Blitz antidroga dei carabinieri, trovati 9 chili di eroina: arrestata 41enneMontesilvano. Blitz antidroga dei carabinieri, trovati 9 chili di eroina: arrestata 41enne. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ... abruzzolive.it Trieste, blitz antidroga della Polizia di Stato Scoperta una casa usata come centrale di spaccio: 19 persone indagate, misure cautelari e arresti in flagranza. Quasi 100 mila euro di entrate mensili! Un duro colpo allo spaccio in città. facebook Un uomo punta una pistola a un poliziotto durante un blitz antidroga. Il poliziotto spara e viene indagato per omicidio volontario. Se questa non è legittima difesa, allora a cosa servono le armi alle forze dell’ordine In un Paese normale non può succedere. #z x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.