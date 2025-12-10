Salerno | Blitz antidroga in tre province 19 arresti e sequestro beni da un milione di euro
Nella giornata di oggi, i Carabinieri hanno condotto un'importante operazione antidroga tra Salerno, Napoli e Avellino, portando all'arresto di 19 persone, tra cui il presunto leader dell'organizzazione. Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore superiore a un milione di euro, segnando un durissimo colpo alle attività criminali nella regione.
Blitz dei Carabinieri a Salerno, Napoli e Avellino: 19 arresti tra cui il presunto capo dell'organizzazione, sequestrati beni per oltre un milione di euro. Sono 19 le persone finite in manette stamattina, nell'ambito del Blitz dei carabinieri del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno anche nelle province di Napoli e Avellino, di cui 8 in carcere e 11 ai domiciliari. Sotto sequestro beni per un milione di euro. Nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, sono indagati, a vario titolo, per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina e crack.
Questa mattina, mercoledì 10 dicembre, la Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno ha orchestrato un blitz imponente, su disposizione del GIP, coinvolgendo centinaia di carabinieri dal Nucleo Investigativo e dai reparti territoriali. A supporto, due team delle
