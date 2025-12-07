Allacci abusivi alla rete elettrica scatta il blitz dei carabinieri al Capo | denunciati una ragazza e due uomini
Operazione dei carabinieri nel cuore del Capo. I militari dell'Arma sono intervenuti in via Ecce Homo e vicolo del Secco insieme ai tecnici dell'Enel dove hanno scoperto “dei pericolosi allacci abusivi che fornivano corrente elettriche a tre distinte unità abitative”.Al termine delle operazioni. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
