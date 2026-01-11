San Pancrazio scoperti allacci abusivi di luce e gas in un condominio | denunciato il proprietario

A San Pancrazio, durante un intervento per una sospetta fuga di gas, sono stati individuati allacci abusivi di luce e gas in un condominio. Il proprietario dell’immobile è stato denunciato per aver predisposto un sistema illecito di allacciamenti, evidenziando un'azione volta a risparmiare sui costi energetici senza autorizzazioni. L’intervento ha permesso di individuare e interrompere le connessioni irregolari, garantendo la sicurezza degli abitanti e rispettando le normative vigenti.

Un intervento d'urgenza per una sospetta fuga di gas si è trasformato nella scoperta di un articolato sistema di allacci abusivi di luce e gas. Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno concluso una rapida e approfondita attività investigativa, denunciando.

