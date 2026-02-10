Anagni l' opposizione all' attacco | Sul Biodigestore il Sindaco si arrende e ritira il ricorso

L’opposizione di Anagni non ci sta. Dopo l’ultima seduta del consiglio comunale, i partiti di minoranza hanno accusato il sindaco di aver rinunciato al ricorso contro il biodigestore. “Tra consigli e consiglieri, sono sempre i cittadini a pagare il prezzo”, affermano i gruppi di PD, Possibile, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana. La tensione resta alta e la polemica si fa sempre più accesa.

"Tra Consigli e consiglieri, a rimetterci sono ancora i cittadini". È l'amara sintesi delle forze di opposizione (PD, Possibile, Movimento 5 Stelle e Sinistra Italiana) all'indomani dell'ultima assise cittadina. Una seduta definita "poco utile agli anagnini" e caratterizzata da "sterili accuse.

