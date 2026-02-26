Bio a 6,9 miliardi | boom ristoranti ma manca formazione

Nel 2025 il biologico in Italia raggiunge un valore di 6,9 miliardi di euro, riflettendo un aumento delle preferenze dei consumatori. Il settore dei ristoranti cresce rapidamente, ma si evidenzia una carenza di formazione tra gli operatori. Questo scenario mette in luce le sfide e le opportunità che caratterizzano il mercato del biologico nel paese.

Il biologico in Italia ha raggiunto nel 2025 un valore record di 6,9 miliardi di euro, segnando un momento cruciale per i consumi domestici e il fuori casa. Questo risultato, emerso dai dati dell'Osservatorio Sana, riflette una crescita costante della domanda di prodotti bio, con un impatto significativo sia nella grande distribuzione che nei locali ristorativi. La distribuzione moderna si conferma il canale principale per l'acquisto di prodotti biologici, con vendite che hanno superato i 3,5 miliardi di euro, in aumento del 6,1% rispetto all'anno precedente. I negozi specializzati nel bio, invece, hanno registrato un incremento del 7,5% nelle vendite, coprendo il 20% del mercato interno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Il biologico italiano continua a correre. Nel 2025 le vendite hanno raggiunto i 6,9 miliardi di euro, con consumi interni in aumento del 6,2% e un export che sfiora i 3,9 miliardi #bio #consumatori @FederBio #italia @SanaFood1 #agricoltura #cibo #food x.com