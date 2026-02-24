Biologico italiano | boom a 7 miliardi ma servono meno burocrazia

Il settore biologico italiano ha raggiunto i 7 miliardi di euro di vendite nel 2025, grazie alla crescente domanda dei consumatori. Questa crescita deriva dall’aumento di produttori e consumatori che preferiscono prodotti naturali e sostenibili. Tuttavia, la burocrazia ancora rallenta lo sviluppo, creando ostacoli per le aziende che vogliono espandersi. La richiesta di alimenti biologici si fa più forte, anche nei ristoranti e bar. La sfida rimane la semplificazione delle procedure.

Il biologico italiano continua a crescere, superando i 6,9 miliardi di euro di vendite nel 2025. Un settore in salute che rappresenta un’opportunità strategica per ristoranti e bar, ma anche una sfida per la burocrazia e la formazione. Il mercato del biologico in Italia ha raggiunto un nuovo record, con vendite che hanno sfiorato i 7 miliardi di euro nel 2025. Un dato che emerge dall’Osservatorio Sana, presentato a Bologna in occasione della fiera dedicata al settore. Il canale fuori casa si conferma strategico, con oltre l’80% dei ristoranti e dei bar che offrono prodotti biologici, soprattutto ortofrutta, olio extra vergine di oliva e vini bio. 🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Crosetto: "Servono 4,4 miliardi per il 'dome' italiano. E più fondi per spazio e cybersicurezza" Leggi anche: Artigiani nella Casa delle Eccellenze . Previsti spazi per dodici botteghe: "Ma la burocrazia deve costare meno" Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Biologico, Coldiretti: Burocrazia +30%, 8 aziende su 10 chiudono sotto il peso degli adempimenti.; Biologico, un mercato da 6,9 miliardi di euro; Biologico: mercato in boom, crescita record dopo 20 anni; Vino, sostenibilità ed innovazione alla base delle Anteprime di Toscana 2026. L’export del vino toscano regge nonostante dazi e instabilità internazionale. Biologico, le vendite in Italia raggiungono quota 6,9 miliardi (+6,2%)Dal Sana di Bologna esce un settore in salute. Secondo i dati Nomisma l’80% dei ristoranti dipone anche di offerte bio. Coldiretti: le aziende bio afflitte dal 30% di burocrazia in più ... ilsole24ore.com Biologico a Sana: Leader in Ue, non più settore di nicchiaA Bologna Fiere fino a domani 1.400 espositori per un settore che vale 6,9 miliardi di vendite nazionali più l’export da 3,9 miliardi ... myfruit.it Il presidente di #Cia Cristiano Fini a Rivoluzione Bio, evento centrale del @sanafiera “Il #biologico italiano leader in #Ue -ha detto-. Ora tocca alla politica rafforzare il settore con più risorse, meno burocrazia e una #Pac forte shorturl.at/es51r x.com "Biologico Italiano", intesa sul marchio e sul monitoraggio I prodotti biologici italiani, ottenuti, da materie prime coltivate o allevate in Italia, potranno utilizzare il marchio "Biologico Italiano". In arrivo il design e le regole. La Conferenza Stato-Regioni del 5 febbra - facebook.com facebook