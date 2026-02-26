Bilancio di previsione 2026-2028 Avellino tra risanamento e rilancio | i numeri di una sfida

Le strategie economiche del Comune per lasciarsi alle spalle il disavanzo e aprire una nuova fase di solidità finanziaria Questo documento, che segna un momento cruciale nel percorso di recupero economico della città, dovrà ora essere sottoposto all’esame e alla ratifica del consiglio comunale. Un passaggio che, senza ombra di dubbio, evidenzia la serietà e la determinazione con cui il Comune affronta la difficile sfida del risanamento finanziario. Quest’ultimo ha consentito al Comune di avvalersi di prestiti necessari a ripianare il debito accumulato nel tempo. Il bilancio, come una radiografia precisa, fotografa la situazione economica della città al 2024, quando il disavanzo si è chiuso con una cifra pari a circa 27 milioni di euro. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Comune di Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028. Manfredi: «Risanamento conti sta proseguendo»La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il “Bilancio di Previsione 2026-2028”, un documento strategico che muove complessivamente circa 5 miliardi...

Leggi anche: Comune di Napoli, via al Bilancio di previsione 2026-2028. Manfredi: Il risanamento dei conti va avanti

Temi più discussi: Conferenza Stato-Città: differito al 31 marzo il termine di approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali; Questionario della Corte dei Conti sul Bilancio di Previsione 2026/2028; Corte conti, pubblicati i questionario su rendiconto e preventivo: focus su pnrr e flussi di cassa; Slitta al 31 marzo termine per i bilanci di previsione degli enti locali.

Conferenza Stato-Città, sì alla proroga del bilancio 2026/2028 per le regioni colpite dal maltempoAl Viminale via libera al rinvio del bilancio 2026/2028 per i Comuni. La decisione, condivisa con ANCI e UPI, punta a sostenere gli enti colpiti dal maltempo, tra cui diversi in Calabria, e i piccoli ... ecodellojonio.it

Prorogato al 31 marzo il termine per approvare il bilancio di previsione 2026/2028Si è svolta oggi, al Viminale, presieduta dal sottosegretario di Stato con delega agli enti locali Wanda Ferro, la seduta straordinaria della Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali. lameziainforma.it

Nocera Inferiore. Il Sindaco Paolo De Maio: "Approvati in Consiglio Comunale DUP e Bilancio di Previsione 2026" #nocerainferiore #ComunediNoceraInferiore #consigliocomunale #AgendaPolitica https://www.agendapolitica.it/nocera-inferiore-il-sindaco-de- - facebook.com facebook

Previsione di bilancio 25/26: verso il pareggio. L'uscita dalla UCL verrà compensata e non inciderà sul mercato x.com