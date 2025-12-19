Comune di Napoli approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 Manfredi | Risanamento conti sta proseguendo

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il?Bilancio di Previsione 2026-2028?, un documento strategico che muove complessivamente circa 5 miliardi di euro, confermando il percorso di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

comune di napoli approvato il bilancio di previsione 2026 2028 manfredi risanamento conti sta proseguendo

© Ilmattino.it - Comune di Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028. Manfredi: «Risanamento conti sta proseguendo»

Leggi anche: Consiglio Comunale, approvato il bilancio di previsione 2026-2028: è il primo post dissesto

Leggi anche: Opi Firenze-Pistoia, approvato il bilancio di previsione 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Seduta consiliare del 15 dicembre 2025 ore 15:00 (appello entro le ore 16:00) – Sala del Consiglio | Via Verdi; Consiglio comunale di Napoli, ok alle variazioni di bilancio e alla valorizzazione degli immobili conferiti a Invimit; Il Consiglio comunale di Pomigliano approva il Bilancio di previsione; Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni.

comune napoli approvato bilancioComune di Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028. Manfredi: «Risanamento conti sta proseguendo» - La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il “Bilancio di Previsione 2026- msn.com

Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 - Napoli consolida il risanamento e investe sul futuro Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it

Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio sociale del Comune di Napoli - Approvato a maggioranza per appello nominale con ventuno voti favorevoli il bilancio sociale del Comune di Napoli veicolato con la delibera 178. msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.