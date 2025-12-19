Comune di Napoli approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028 Manfredi | Risanamento conti sta proseguendo
La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il?Bilancio di Previsione 2026-2028?, un documento strategico che muove complessivamente circa 5 miliardi di euro, confermando il percorso di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Consiglio Comunale, approvato il bilancio di previsione 2026-2028: è il primo post dissesto
Leggi anche: Opi Firenze-Pistoia, approvato il bilancio di previsione 2026
Seduta consiliare del 15 dicembre 2025 ore 15:00 (appello entro le ore 16:00) – Sala del Consiglio | Via Verdi; Consiglio comunale di Napoli, ok alle variazioni di bilancio e alla valorizzazione degli immobili conferiti a Invimit; Il Consiglio comunale di Pomigliano approva il Bilancio di previsione; Dispositivi di circolazione in città per lavori e manifestazioni.
Comune di Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026-2028. Manfredi: «Risanamento conti sta proseguendo» - La Giunta Comunale di Napoli ha approvato il “Bilancio di Previsione 2026- msn.com
Napoli, approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 - Napoli consolida il risanamento e investe sul futuro Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli. expartibus.it
Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio sociale del Comune di Napoli - Approvato a maggioranza per appello nominale con ventuno voti favorevoli il bilancio sociale del Comune di Napoli veicolato con la delibera 178. msn.com
Napoli premiata “Best LibertyCity 2025”: eccellenza italiana dell’Art Nouveau L’Associazione culturale nazionale Italia Liberty ha conferito al Comune di Napoli l’onorificenza “ Best LibertyCity ” per l'anno 2025, prestigioso riconoscimento che premia la città ital - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.