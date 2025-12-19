Comune di Napoli via al Bilancio di previsione 2026-2028 Manfredi | Il risanamento dei conti va avanti

La Giunta comunale di Napoli ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028. Il documento contabile muove complessivamente circa 5 miliardi di euro e – si sottolinea da Palazzo San Giacomo – “si conferma il percorso di risanamento finanziario avviato negli ultimi anni e si pongono le basi per lo sviluppo economico e sociale della città”. Nella nota, si evidenzia che il risultato presunto del 2025 si chiuderà in attivo, con una riduzione del disavanzo complessivo a 1,4 miliardi, partendo dai 2,2 miliardi iniziali, e una “significativa” diminuzione del debito finanziario di oltre 211 milioni di euro, “un segnale concreto della solidità del piano di riequilibrio concordato con la Corte dei Conti”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Seduta consiliare del 15 dicembre 2025 ore 15:00 (appello entro le ore 16:00) – Sala del Consiglio | Via Verdi; Comunicato Stampa della Giunta del 18/12/2025

