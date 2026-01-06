La tabaccheria dei record Qui la Fortuna sta di casa | Biglietti ormai esauriti L’assalto? Da settembre

A piazza Lazzarini, l’atmosfera si fa vivace, anche se il freddo si fa sentire. La tabaccheria dei record registra grande attenzione, con biglietti ormai esauriti e l’attesa per l’assalto che riprenderà a settembre. Un luogo dove la tradizione e la passione si incontrano, creando un punto di riferimento per gli appassionati e i clienti abituali.

Tira una certa aria frizzante dalle parti di piazza Lazzarini, nonostante la sagoma di Pavarotti appaia ancora più intirizzita del solito per il gran freddo nella sua buca di fianco alla pista di ghiaccio. Ma qui, a due passi dal divertimento sui pattini che ci vuole un certo coraggio viste le temperature, c'è chi sogna una vacanza alle Maldive per tutta la vita. Sono i tantissimi pesaresi che hanno preso d'assalto la tabaccheria Cardinali di Marcello Gucci, gestita dalla moglie Lucia Orazi con cui collabora la dipendente Raffaella Pensalfini. Se cercate un biglietto della lotteria Italia non lo troverete.

Due vincite da un milione e premi per migliaia di euro nella tabaccheria della fortuna: «I clienti hanno iniziato a chiederci consigli su sogni, date e numeri da puntare» - ha centrato la combinazione vincente dei cinque numeri necessari per portarsi a casa la somma massima: 10, ... corrieredelveneto.corriere.it

Vincita da un milione di euro in una tabaccheria a Firenze: «Fa piacere aver portato fortuna» - La dea bendata del MillionDay – si tratta della prima grande vincita del 2025 – bacia Firenze. corrierefiorentino.corriere.it

Rapina in tabaccheria, le immagini di videosorveglianza e gli arresti VIDEO - facebook.com facebook

