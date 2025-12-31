Odessa attaccata dai droni russi nella notte | l’obiettivo di Putin è quello di separarla dal resto dell’Ucraina

Nella notte, Odessa e la sua regione sono state colpite da attacchi di droni russi, causando diversi feriti, tra cui bambini. L’obiettivo di questa operazione sembra essere la separazione della città dal resto dell’Ucraina. La situazione rimane sotto monitoraggio, mentre le autorità locali lavorano per garantire la sicurezza e fornire assistenza alle persone coinvolte.

Odessa e la regione sono state bombardate nella notte dai droni russi. Il bilancio parla per ora di sei feriti, tra cui tre bambini: un neonato di sette mesi, una bambina di otto anni e un adolescente di 14. A denunciare l’offensiva sono state le autorità locali, come riporta Ukrainska Pravda. «Alcune zone della città sono senza corrente, acqua e riscaldamento a causa dell’attacco del nemico», ha spiegato Serhii Lysak, a capo dell’amministrazione militare della città. Poi ha precisato che sono stati colpiti edifici in due quartieri della città. In seguito, il governatore Oleh Kiper ha accusato la Russia di aver mirato agli obiettivi civili e alle infrastrutture energetiche nella regione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Odessa attaccata dai droni russi nella notte: l’obiettivo di Putin è quello di separarla dal resto dell’Ucraina Leggi anche: Putin scatena l'inferno su Kiev: centinaia di droni russi nella notte | La dissidente bielorussa: «L'Ucraina combatte per tutti» Leggi anche: Ucraina, droni russi su Odessa: residenti evacuati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Odessa, attacco russo con droni: sei feriti, tre sono bambini. Zelensky: riunione Volenterosi in Francia il 6 gennaio; La Russia sposta i missili Oreshnik a capacità nucleare in Bielorussia - Attacco russo nel Donetsk, morto un civile; Odessa attaccata: 6 feriti, 3 bambini. Zelensky accusa Mosca; Guerra Ucraina-Russia, le news del 23 dicembre. Pioggia di droni russi su Odessa. Kiev: "Feriti anche tre bambini" - Kiev: "Città sotto l'attacco di droni, diversi feriti tra cui tre bambini". ilgiornale.it

Ucraina, i russi bombardano Odessa. Zakharova: "Zelensky? Un mostro con la saliva insanguinata" - La Russia ha diffuso le immagini di un drone ucraino abbattuto durante un presunto attacco contro la residenza del presidente Putin nella regione di Novgorod ... affaritaliani.it

Ucraina, attacco russo a Odessa. Zelensky: attacco alla resistenza di Putin è una bufala, turbato dalle condanne - «I droni hanno attaccato le infrastrutture residenziali, logistiche ed energetiche della nostra regione», ha detto su Telegram il capo dell'amministrazione militare ... italiaoggi.it

Ucraina-Russia, i dronisti che comandano la guerra - In mezz'ora 21/12/2025

Zhanna Zhukova. . Odessa è stata attaccata oggi da oltre 300 droni e missili russi. Si tratta dell'attacco più potente alla regione di Odessa nella storia della guerra. 20 sottostazioni elettriche sono state distrutte. La gente è rimasta senza elettricità, riscaldamento - facebook.com facebook

UCRAINA | Attacchi russi nella notte su Odessa, feriti tre bambini. Mosca mostra in video il drone che avrebbe attaccato la residenza di Putin. Il Papa: "Scenari di guerra sconvolgono il pianeta". Merz: "Non siamo pedine nelle mani delle grandi potenze" #ANS x.com

