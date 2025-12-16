Guerra Ucraina nell' ultima settimana lanciati dai russi 1.500 droni 900 bombe aeree e 46 missili – Il video

Nell'ultima settimana, le forze russe hanno intensificato gli attacchi in Ucraina, lanciando oltre 1.500 droni, 900 bombe aeree e 46 missili. I raid continuano a causare danni e a mettere sotto pressione la regione, in un conflitto che prosegue senza tregua.

(Agenzia Vista) Ucraina, 16 dicembre 2025 Nell'ultima settimana i russi hanno lanciato sull'Ucraina più di 1.500 droni d'attacco, quasi 900 bombe aeree guidate e 46 missili di vario tipo. Lo afferma Zelensky postando il video con il riassunto settimanale sulla guerra in Ucraina. Telegram Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

