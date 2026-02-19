Su Gaza la Berlinale tace e censura | la lettera aperta di Tilda Swinton e altri 81 artisti Accuse anche a Wim Wenders | I registi non devono tenersi fuori dalla politica
Oltre 80 artisti, tra cui Tilda Swinton e Javier Bardem, hanno firmato una lettera aperta per denunciare il silenzio della Berlinale sulla situazione a Gaza. La missiva critica il festival per aver evitato di affrontare il conflitto, nonostante le tensioni crescenti nella regione. Tra le accuse anche la censura e il mancato sostegno agli artisti che volevano parlare delle sofferenze a Gaza. La lettera sottolinea come i registi non debbano rimanere neutrali di fronte a questioni così urgenti. La polemica si accende in un momento di grande attualità.
Oltre 80 partecipanti attuali ed ex partecipanti alla Berlinale, capitanati da Javier Bardem e Tilda Swinton, hanno firmato una lettera aperta in cui condannano il “silenzio” del festival su Gaza. Il proclama è giunto dopo che nei giorni scorsi, durante la conferenza stampa di apertura del Festival di Berlino (12-22 febbraio 2026), il presidente della giuria Wim Wenders si era espresso sull’annoso e forzato tema “cinema e politica”. Il regista di Il cielo sopra Berlino pressato dalla solita domanda dei cronisti bisognosi di titoli polemici per gli articoli da pubblicare aveva dato una spiegazione articolata e finanche condivisibile riguardo il conflitto tra Israele e Gaza e sul sostegno del governo tedesco a Israele, ma che nella vulgata di rilancio delle grandi testate è diventata: “i registi dovrebbero tenersi fuori dalla politica”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
