Alba Nabulsi dieci parole per raccontare il genocidio a Gaza
Arezzo, 9 dicembre 2025 – “ Lessico Palestinese è molto più di una testimonianza: è un atto politico e un appello globale, durante un tempo luttuoso per i palestinesi, scandito da due anni di genocidio.” — dalla prefazione di Francesca Albanese A due anni dal 7 ottobre 2023, mentre la narrazione di Gaza continua a essere manipolata dalla propaganda, Nabulsi propone una lettura radicale e profondamente incarnata della realtà palestinese contemporanea. Attraverso dieci parole chiave — narrazione, mutilazione, velo, stupro, identità, pulizia etnica, urbicidio, disturbo mentale, fame, maternità — costruisce un vocabolario politico e corporeo per leggere la violenza coloniale e le sue ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Letizia Cirillo dialoga con Alba Nabulsi, giornalista e attivista italo-palestinese, autrice del volume lessico palestinese. Anatomia del genocidio a Gaza in dieci parole. 11 dicembre 2025 16:15 – 18:00 Logge del Grano, Piazzetta Logge del Grano 5 – Are - facebook.com Vai su Facebook
