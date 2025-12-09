alba nabulsi dieci parole per raccontare il genocidio a gaza

Arezzo, 9 dicembre 2025 – “ Lessico Palestinese è molto più di una testimonianza: è un atto politico e un appello globale, durante un tempo luttuoso per i palestinesi, scandito da due anni di genocidio.” — dalla prefazione di Francesca Albanese A due anni dal 7 ottobre 2023, mentre la narrazione di Gaza continua a essere manipolata dalla propaganda, Nabulsi propone una lettura radicale e profondamente incarnata della realtà palestinese contemporanea. Attraverso dieci parole chiave — narrazione, mutilazione, velo, stupro, identità, pulizia etnica, urbicidio, disturbo mentale, fame, maternità — costruisce un vocabolario politico e corporeo per leggere la violenza coloniale e le sue ferite. 🔗 Leggi su Lanazione.it

