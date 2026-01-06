Volterra chiama i ‘boomers’ belgi L’idea | nuovi abitanti dal Nord Europa per ripopolare il colle etrusco

Volterra si apre a nuovi residenti dal Nord Europa, in particolare ai ‘boomers’ belgi, con l’obiettivo di favorire il ripopolamento del colle etrusco. L’iniziativa mira ad attrarre persone interessate a trasferirsi stabilmente, contribuendo alla vitalità del centro storico e alla valorizzazione del territorio. Questa scelta rappresenta una strategia di sviluppo che guarda oltre il turismo, puntando sulla crescita di una comunità stabile e duratura.

Volterra, 6 gennaio 2026 – Non solo turisti per un weekend, ma nuovi cittadini che scelgano di trasferirsi stabilmente all’ombra del Mastio. Il Comune di Volterra ha deciso di puntare su una strategia mirata per incrementare la residenzialità, guardando con particolare interesse verso il Nord Europa e i potenziali nuovi abitanti internazionali. L’operazione è stata ufficializzata con una determinazione comunale del 30 dicembre 2025, atto che prevede un investimento complessivo di 4.878 euro per un servizio di promozione territoriale affidato alla ditta Italiaonline S.p.A. L’obiettivo dichiarato dall’ente è quello di fornire informazioni e stimolare una analisi concreta per chi sta pensando di cambiare casa e vita, nel dettaglio residenti stranieri del Belgio francofono (fascia di età 55-65 anni), con lo scopo esplicito di far valutare la possibilità di un effettivo cambio di residenza nel Comune di Volterra. 🔗 Leggi su Lanazione.it

