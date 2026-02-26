Benevento, Potenza e Catania sono al centro di un confronto che si svolge tra preparativi e attese. Si avvicina un incontro importante tra il Benevento e il Potenza, previsto per il 1° marzo, mentre il match tra il Catania e il vincitore di questa sfida è già programmato per il turno successivo. La sfida tra queste squadre si preannuncia ricca di tensione e aspettative.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è il Potenza nel mirino del Benevento (1 marzo, ore 12:30) in quello che sarà un gustoso antipasto del big match contro il Catania in programma nel turno successivo (5 marzo) al “Ciro Vigorito”. Inutile nascondersi: la stagione sta entrando nella sua fase clou. Lo sa bene tutto l’ambiente e non è certo un caso la presenza ieri del presidente Vigorito alla seduta a porte aperte all’Avellola. Il patron giallorosso non ha mai lesinato la sua vicinanza alla squadra, ma è chiaro che averlo visto a bordo campo è un ulteriore segnale di grande sostegno ai calciatori alla vigilia di un trittico di gare fondamentali. Il pericolo, in questi casi, è quello di essere con la testa già alla sfida contro gli etnei sottovalutando il Potenza, approccio che esporrebbe il Benevento ad un rischio non indifferente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Potenza e Catania: ecco cosa hanno in comune

Benevento, tre diffidati con “vista” Catania: turnover a Potenza?Tempo di lettura: 2 minuti C’è una tripla spada di Damocle che pende sulla testa di Ceresoli, Maita e Prisco, tutti diffidati ed a rischio squalifica...

YOLO+ Cestistica Benevento in trasferta sul campo del PotenzaTempo di lettura: 2 minutiLa YOLO+ Cestistica Benevento si prepara a tornare in campo per la trasferta sul campo della Basilia Basket Potenza,...

Temi più discussi: Serie C, risultati e classifica della 27° giornata: si ferma il Benevento e il Catania non ne approfitta. Pareggia anche la Salernitana; CALCIO SERIE C. IL BENEVENTO RESTA IN VETTA A +5 SUL CATANIA; Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie C; Biglietti Benevento-Catania, cresce l'attesa per il big match del Vigorito.

Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie CQuando escono i biglietti di Benevento-Catania, la sfida al vertice del girone C di Serie C. Tutte le informazioni su prezzi e settore ospiti. goal.com

QUI CATANIA: ritorno dei tifosi in trasferta previsto per il big match di BeneventoCava de’ Tirreni, Cosenza, Trapani, Caserta, Casarano, Picerno, Potenza, Foggia e Siracusa, ultima in ordine di tempo. In totale fanno 9 trasferte vietate ai tifosi catanesi nel corso della stagione. tuttocalciocatania.com

#Benevento scatta la missione Potenza: le ultime dall’infermeria - facebook.com facebook