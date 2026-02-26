Benevento, Catania e Potenza sono al centro di un’attesa crescente, con il prossimo appuntamento tra le squadre che si avvicina. Il match tra Benevento e Potenza si svolgerà il 1 marzo alle 12:30, mentre il confronto tra Benevento e Catania è previsto per il 5 marzo al “Ciro Vigorito”. La sfida tra queste formazioni si prospetta intensa e ricca di emozioni.

Tempo di lettura: 2 minuti C’è il Potenza nel mirino del Benevento (1 marzo, ore 12:30) in quello che sarà un gustoso antipasto del big match contro il Catania in programma nel turno successivo (5 marzo) al “Ciro Vigorito”. Inutile nascondersi: la stagione sta entrando nella sua fase clou. Lo sa bene tutto l’ambiente e non è certo un caso la presenza ieri del presidente Vigorito alla seduta a porte aperte all’Avellola. Il patron giallorosso non ha mai lesinato la sua vicinanza alla squadra, ma è chiaro che averlo visto a bordo campo è un ulteriore segnale di grande sostegno ai calciatori alla vigilia di un trittico di gare fondamentali. Il pericolo, in questi casi, è quello di essere con la testa già alla sfida contro gli etnei sottovalutando il Potenza, approccio che esporrebbe il Benevento ad un rischio non indifferente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, Catania e Potenza: ecco cosa hanno in comune

Benevento, Potenza e Catania: ecco cosa hanno in comuneTempo di lettura: 2 minutiC’è il Potenza nel mirino del Benevento (1 marzo, ore 12:30) in quello che sarà un gustoso antipasto del big match contro...

Benevento, tre diffidati con “vista” Catania: turnover a Potenza?Tempo di lettura: 2 minuti C’è una tripla spada di Damocle che pende sulla testa di Ceresoli, Maita e Prisco, tutti diffidati ed a rischio squalifica...

Temi più discussi: Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie C; Biglietti Benevento-Catania, cresce l'attesa per il big match del Vigorito; Serie C, risultati e classifica della 27° giornata: si ferma il Benevento e il Catania non ne approfitta. Pareggia anche la Salernitana; CALCIO SERIE C. IL BENEVENTO RESTA IN VETTA A +5 SUL CATANIA.

Biglietti Benevento-Catania: quando escono, prezzi e fasi di vendita, tessera del tifoso, tutte le informazioni per la super sfida di Serie CQuando escono i biglietti di Benevento-Catania, la sfida al vertice del girone C di Serie C. Tutte le informazioni su prezzi e settore ospiti. goal.com

QUI CATANIA: ritorno dei tifosi in trasferta previsto per il big match di BeneventoCava de’ Tirreni, Cosenza, Trapani, Caserta, Casarano, Picerno, Potenza, Foggia e Siracusa, ultima in ordine di tempo. In totale fanno 9 trasferte vietate ai tifosi catanesi nel corso della stagione. tuttocalciocatania.com

SERIE C - Pillon: "Il Benevento non molla, il Catania deve restare in scia" - facebook.com facebook

Vicepres. Catania: "Benevento e Salernitana Non ci fa paura nessuno" x.com